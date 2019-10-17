ختام مهرجان "أيام السينما الإفريقية" في السودان

عرضت فضائية " الغد"، فيديو يرصد ختام فعاليات النسخة الـ 5 من مهرجان العروض السينمائية "أيام السينما الإفريقية"، أو ما يسمى بسينما الجيران في العاصمة السودانية الخرطوم ، والذي تنظمه جماعة الفيلم السوداني ونادي السينما السوداني. وجاءت النسخة الخامسة من المهرجان بتنظيم من جماعة الفيلم السوداني ونادي السينما السوداني وقالت هناء عبد الرحمن، السكرتير التنفيذي، لجماعة الفيلم السوداني، "إن هذه لا نسخة تختلف عن سابقتها من حيث تم عرض 4 أفلام على رأسها فيلم “الميدان” من مصر، وفيلم “ابك يا وطني” من جنوب أفريقيا وفيلم "ساروينا" من موريتانيا وفيلم "وقائع سنوات الجمر" من الجزائر.

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