وأعلن النادي الأهلي، في بيانه، رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن لعب مباراة القمة مع الزمالك، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية.
وأكد البيان على احترام الأهلي الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، رافضا في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.
وأشار المجلس إلى أنه قام بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعليمات أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "لن نخوض أي مباراة".. الأهلي المصري يصعد أزمة تأجيل القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.