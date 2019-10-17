المالية الروسية تطرح سندات في السوق المحلية بنجاح

وذكرت الوزارة أنها جمعت 29.62 مليار روبل من طرح سندات لأجل 20 عاما وبعائد سنوي يبلغ 6.94%.
كما جمعت الوزارة 5.355 مليار روبل من طرح سندات تستحق في 2 فبراير 2028، وبعائد سنوي يبلغ 3.46%.
وأشارت إلى أن عملية الطرح جذبت مستثمرين، وبلغ حجم الإقبال على السندات لأجل 2028، نحو 20.037 مليار روبل، أي 3 أضعاف ما باعته الوزارة.
في حين بلغ حجم الطلب على السندات لأجل 20 عاما نحو 46 مليار دولار، ما يشكل نحو ضعفي ما باعته الوزراة من هذه السندات.
(الدولار = 64 روبلا بتاريخ 17 أكتوبر)
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