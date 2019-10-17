قراصنة "روبن هود" يستعيدون 26 مليون بطاقة ائتمان مسروقة من الإنترنت المظلم

اخترق القراصنة إحدى أكبر الأسواق السوداء لبيانات بطاقات الائتمان المسروقة في الإنترنت المظلم، ما أدى إلى تحويل 26 مليون بطاقة إلى القطاع المصرفي من أجل وقف عملها.

وجمع الموقع المعروف باسم BriansClub، هذا الكم من البطاقات على مدار السنوات الأربع الماضية، بينها 8 ملايين بطاقة ائتمان تم تحميلها حتى الآن في العام 2019.

وقام الموقع بتفريغ جميع المعلومات المتعلقة بها بينها البلد المالك والدولة والمدينة والرمز البريدي ورمز الأمان CVV2، ما يسمح للمحتالين بإنشاء بطاقات magstripe وهمية يمكن بواسطتها شراء السلع في المتاجر بطريقة احتيالية.

ووقع الإبلاغ عن هذا الاختراق الذي سمي بـ"روبن هود" لأول مرة، من قبل براين كريبس، منشئ شركة Krebs on Security، الذي تلقى معلومات مجهولة من أن BrainsClub استولت على بطاقات ائتمان يبلغ عددها 26 مليون بطاقة.

وقال كريبس، إنه تمت مشاركة جميع بيانات بطاقات الائتمان التي سرقت من BrainsClub مع مصادر متعددة تعمل عن قرب مع المؤسسات المالية لتحديد ومراقبة أو إعادة إصدار البطاقات التي وضعت للبيع في موقع السوق السوداء في الإنترنت المظلم.

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ويظهر اختراق البيانات أن موقع BrainsClub جمع 1.7 مليون بطاقة ائتمان في عام 2015، و2.9 مليون بطاقة عام 2016، و4.9 مليون بطاقة عام 2017، و2.9 مليون بطاقة في عام 2018، فضلا عن 7.6 مليون بطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

كما يقول التقرير إن أكثر من 14 مليون بطاقة ائتمان ما تزال صالحة، فيما ستنتهي صلاحية البقية قريبا.

وحصلت BriansClub على نحو 126 مليون دولار بين عامي 2015 و2019، من بيع 9.1 مليون بطاقة مسروقة.

وبحسب كريبس فإنه: إذا تم تأكيد بيع 9.1 مليون بطاقة، بواسطة BriansClub، فإننا نتحدث عن خسائر محتملة بأكثر من 4 مليارات دولار أي 500 دولار لكل رقم بطاقة".