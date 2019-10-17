تسلا الأمريكية تحصل على ترخيص لبدء التصنيع في الصين

ونشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القائمة.
وقال رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات في شنغهاي، يا له تشانغ، إن ذلك يعني "منح الضوء الأخضر تماماً لتسلا لبدء الإنتاج في الصين"، مضيفاً أن الشركة يمكنها بدء الإنتاج في أي وقت.
ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب. ومصنعها الذي تبنيه في مدينة شنغهاي في شرق الصين بتكلفة ملياري دولار هو أول موقع للشركة لصناعة السيارات خارج البلاد.
وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن تسلا تعتزم بدء الإنتاج في مصنعها بالصين الشهر الجاري. ولم يتضح متى ستحقق أهداف الإنتاج في نهاية العام بسبب التقلبات المرتبطة بالطلبيات والعمالة والموردين.
وتعتزم تسلا إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة (موديل3) أسبوعيا من مصنعها في شنغهاي بحلول نهاية العام، بينما تحاول زيادة المبيعات في أكبر سوق لصناعة السيارات في العالم وتجنب الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على السيارات الأمريكية.
وهذا المصنع هو أول مصنع للسيارات في الصين مملوك بالكامل للأجانب ويعكس تحول بكين الأوسع نطاقا للانفتاح في سوقها للسيارات.
وعرضت السلطات في شنغهاي مساعدة تسلا في تسريع وتيرة البناء.
واستثنت الصين في 30 أغسطس (آب) الطرز التي تصنعها تسلا من ضريبة مبيعات على السيارات نسبتها 10%.
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