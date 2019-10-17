موسكو: استئناف الطيران مع المنتجعات المصرية يعتمد على القاهرة

وقال الوزير للصحفيين اليوم الخميس، إن "ذلك يعتمد على الجانب المصري، ونحن نتابع المسألة. أرسلنا بعض الاقتراحات إلى زملائنا المصريين وهم يعملون عليها، وبمجرد أن يكونوا مستعدين سنقوم بدراسة المسألة وسيتخذ القرار المناسب بعد ذلك".
وكانت روسيا قد استأنفت رحلات الطيران النظامية بين موسكو والقاهرة في أبريل 2018، لكن استئناف رحلات الطيران العارضة ما يزال عالقا.
ومنذ وقف حركة الطيران بين روسيا ومصر في نهاية 2015، تردد أكثر من موعد لاستئناف رحلات الطيران العارضة "تشارتر" بين روسيا وشرم الشيخ والغردقة، إلا أن المسألة لا تزال عالقة.
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