موسم الرياض ينطلق بفعاليات من "نسج الخيال"

انطلق موسم الرياض 2019 بفعاليات من "نسج الخيال"، حيث يستمر من الفترة الممتدة من 11 أكتوبر إلى غاية 15 ديسمبر.

ويعد موسم الرياض، الذي أطلق تحت شعار "تخيل!"، أكبر موسم سياحي ترفيهي في السعودية، وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها، حسب تعليق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في حملة دعائية مصورة بالفيديو.

ويستهدف موسم الرياض كافة الزوار دون استثناء، حيث يرحب بعشاق الفنون والموسيقى والثقافة والرياضة بكل أنواعها، فضلا عن المهتمين بالمعالم التراثية والتاريخية، والمهتمين بالتسوق.

ويدعو الموقع الرسمي لموسم الرياض الزوار، لـ"الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض الحصرية والمسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية".

وسيحظى الحدث بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والعالميين المشهورين في مختلف المجالات.

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ويهدف موسم الرياض إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وجعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة في العالم، إضافة إلى إثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي.

كما يستهدف استحداث فرص عمل للشباب السعودي، وتنويع النشاط الاقتصادي، ودعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة.

وشهدت المملكة خلال العام الجاري مواسم عدة، في الطائف والسودة وجدة والمنطقة الشرقية وحائل والعلا والدرعية، وأخيرا الرياض.

وتهدف مواسم السعودية إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، بما يتماشى مع تحقيق رؤية 2030.