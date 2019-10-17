ستة منتخبات تأهلت مبكرا إلى "يورو 2020"

وضمنت تلك الفرق الستة تأهلها للبطلولة التي تبدأ في الفترة ما بين 12 يونيو/ حزيران وحتى 12 يوليو/ تموز 2020، بعد فوزها خلال التصفيات الأوروبية المقامة في الوقت الحالي.
ويعتبر المنتخب البلجيكي، أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، والذي ضمن بلوغ نهائيات بطولة القارة العجوز قبل ثلاث جولات من نهاية تصفيات المجموعة التاسعة.
وحجز منتخب روسيا البطاقة الثانية له في المجموعة ذاتها، وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات.
وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى نهائيات "يورو 2020"، كالتالي: "
المجموعة الثانية (B): أوكرانيا، المجموعة السادسة (F): إسبانيا، المجموعة السابعة (G): بولندا، المجموعة التاسعة (I): بلجيكا وروسيا، المجموعة العاشرة (J): إيطاليا.
يشار إلى أن مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم ألأوروبية لكرة القدم، ستقام في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، وبمشاركة 24 منتخبا.
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