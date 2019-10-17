وأشار السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى "أنهم كانوا يريدون الاطمئنان داخل الطب العسكري، وأن الجميع يستحق"، منوها بأنه "سيطبق اختبارات طب مميكنة في كليات الطب على مستوى مصر لتحييد العنصر البشري، ومنع أي مجاملة".
وشهد الرئيس المصري حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي.
وتمنح كلية الطب بالقوات المسلحة درجة البكالوريوس، وهى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويحق للمتخرج في هذه الكلية أن يتم تسجيله في نقابة الأطباء ليزاول المهنة، كما تبدأ الدراسات العليا بهذه الكلية اعتبارا من العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لا تجاملوا أحدا لأن المجاملة فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.