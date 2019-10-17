السعودية تعلن عن "اتفاق تاريخي" مع فلسطين

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الخميس، جلسة محادثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وبناء على المحادثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني، مع العاهل السعودي الملك سلمان، أو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لرغبة محمود عباس، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

​وكان الملك سلمان بحث مع عباس، في الرياض، أمس الأربعاء، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وجدد العاهل السعودي، خلال المباحثات الرسمية، موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له، كما أعرب عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية.