وزارة العدل الأمريكية تعلن غلق أكبر موقع للمواد الإباحية للأطفال

نجحت وزارة العدل الأمريكية فى غلق أكبر موقع للمواد الإباحية الخاصة بالأطفال على الإنترنت المظلم، إذ تم شن هجمات على خادم "سيرفر" بكوريا الجنوبية يحتوي على أكثر من 8 تيرابايت من المحتوى غير اللائق، بما في ذلك أكثر من 250 ألف مقطع فيديو.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، كما تم اعتقال 338 شخصًا حول العالم، بما في ذلك 23 من ولاية ومقاطعة كولومبيا و 11 دولة أخرى، وقد أقر البعض بالفعل بالذنب أو واجهوا عقوبات، كما أنقذت السلطات "على الأقل" 23 طفلاً كانوا يواجهون سوء المعاملة النشطة.

وقد استطاعت جهات تنفيذ القانون غلق الموقع عبر استغلال ثغرات بنظام الدفع الخاص به، إذ يتلقى كل مستخدم عنوان بيتكوين فريد للسماح له بشراء المحتوى، وتتبع وكلاء مصلحة الضرائب المعاملات من خلال نهج متطور، والذى ساعدهم على الوصول إلى مسؤول الموقع وأخيرا الموقع الفعلي للخادم.