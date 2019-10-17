فشل إقامة الكلاسيكو الاسباني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يبدو أن قرار تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر لها 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بات الأقرب في*ظل*الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.
وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن كل المحاولات لإقامة المباراة في موعدها على ملعب الكامب نو، فشلت سواء*من رابطة الليجا أو اتحاد الكرة أو الحكومة الإسبانية.وتقدمت*رابطة الليجا بطلب للاتحاد الإسباني، بشأن لعب المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، بدلًا من الكامب نو، لكن المقترح قوبل برفض برشلونة وريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، يعد الخيار الأفضل في التوقيت الحالي.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا اليوم لم تطلبه رابطة الليجا، لكنه الموعد المناسب لجميع الأطراف، رغم وجود تضارب مع مباريات كأس الملك، وإن كان الأقرب عدم مشاركة الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في هذا الدور بسبب الارتباط بكأس السوبر الإسباني في يناير/كانون ثان المقبل.
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