تحصلت مصادر على معلومات مثيرة بشأن استلام مجلس المريخ لمبلغ (40) ألف دولار من نادي القوى الجوية العراقي، وهي عبارة عن حصة النادي في بيع اللاعب بكري المدينة.

ووفقاً للتفاصيل فإن مجلس المريخ قام بتوظيف المبلغ الدولاري الذي تسلمه في سداد عدد من الالتزامات المالية الخاصة به. وقال مصدر إداري رفيع إن آدم سوداكال تسلم مبلغ وقدره (8) ألف دولار عبارة عن مديونية خاصة به بعد أن قام بتغطية رحلة الفريثق الماضية إلى الجزائر.

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بينما قام المجلس بتسليم مدرب الفريق المقال إبراهيم حسين “إبراهومه” مبلغ (250) ألف جنيه وهي عبارة عن جزء من مستحقاته المالية بطرف النادي، وتسلم لاعب الفريق السماني الصاوي مبلغ (200) ألف جنيه وهي (50%) من المستحقات المالية التي يطالب بها. وسلم المجلس مدافع الفريق صلاح نمر (350) ألف جنيه من إجمالي مستحقاته المالية التي تصل إلى (750) ألف جنيه، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)