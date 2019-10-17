شاهد بالصورة.. سيدة الشاشة السودانية تسحر رواد مواقع التواصل بابتسامتها “الخلابة”

عادت المذيعة السودانية الحسناء إسراء عادل للتربع على عرش مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في صورة حديثة التقطت خلال إحدى الاحتفالات.

وبحسب موقع النيلين فقد شغلت المذيعة الملقبة بسيدة الشاشة السودانية رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورتها وسحرتهم من خلالها بابتسامتها الواضحة.

ولم يخفي ناشروا الصورة اعجابهم بنجمة قناة النيل الأزرق السابقة حيث وصفها الكثيرون بصاحبة الابتسامة الخلابة.

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الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل كانوا قد أطلقوا على إسراء لقب سيدة الشاشة حيث لفتت الأنظار لأول مرة خلال تقديمها البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان في يوم 17 أغسطس من هذا العام.

وارتدت المذيعة السودانية إسراء عادل في ذلك اليوم وشاحاً أبيض زاد إطلالتها تألقًا ليصفها البعض بأنها “رمزًا لعروس في فرح السودان الأكبر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)