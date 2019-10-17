شاهد بالفيديو.. قرن شطة: في السودان الهلال هو الأهلي والمريخ هو الزمالك..وشعبية الزمالك في السودان هي الأكبر

أكد الكابتن السوداني عبد المنعم شطة، نجم النادي الأهلي المصري الأسبق، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أن شعبية فريق الزمالك في السودان تتفوق على ناديه السابق الأهلي، وذلك بسبب اللاعبين الذين لعبوا مع الأبيض، مشيرًا أنه هو أمر معروف لجمهور الكرة في السودان.

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وبحسب موقع النيلين فقد قال شطة في لقاء تليفزيوني، عبر شاشة “تايم سبورت”، مساء الأربعاء، أن أغلب اللاعبين السودانيين كانوا يتمنون اللعب للزمالك، وارتدى بعضهم قميصه وعلى رأسهم عمر النور. وأوضح أن شعبية الزمالك تشبه شعبية المريخ في السودان، بعكس الأهلي الذي يبدو مقارباً للهلال. وأشار إلى أنه لم يكن لديه انتماء لناد معين في مصر قبل حضوره للدراسة، مؤكداً أنه كان يلعب في فريق التحرير الذي كان في نفس المنطقة التي يقطن بها، كما أنه كان يدرس في جامعة الخرطوم ولعب في منتخب الجامعات وانتقل لمصر لاستكمال دراسته.

وأكمل: “انتقلت للأهلي عبر مشجع سوداني للأهلي كان يرتبط بعلاقة بالراحل صالح سليم، ورشحني للاختبار، رغم أن أغلب اللاعبين السودانيين وقتها كانوا يلعبون لنادي الزمالك”. وأشار إلى أنه نجح في اختبارات الأهلي البدنية والفنية، موضحا أن المدرب المجري الراحل هيديكوتي وظفه بشكل رائع، ولولا وجوده وأيضاً محمود الجوهري لما نجح في التواجد مع الجيل الذهبي للأهلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)