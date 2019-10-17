مجلس الوزراء يتداول حول تشكيل المفوضيات

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة تطرق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إلى موضوع تشكيل المفوضيات حيث أوضح وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري ان وزارته تعكف حالياً على مشروعات قوانين لهذه المفوضيات وستكتمل قريباً. Advertisements وأوضح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بحسب صحيفة السوداني، أن تكوين المفوضيات يتم بالتشاور بين “قوي اعلان الحرية والتغيير” ومجلس السيادة ومجلس الوزراء ويكون الترشيح لها من قبل قوي الحرية والتغيير، وقال انه خلال فترة قصيرة ستكون كل قوانين المفوضيات جاهزة من وزارة العدل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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