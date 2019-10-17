(العنكوليب) يخطف النجومية في الأسواق

سيطر قصب (العنكوليب) وهو نوع من أنواع قصب السكر الذي يظهر موسمياً في الأسواق، سيطر على سوق البيع في محطات السيارات والاستوبات، باعتبار أن هذا موسمه ما جعله مطلوباً لدى الميع بدون فرز.

وقال أحد الباعة في حديثه بحسب صحيفة السوداني: “قصب العنكوليب جميل جداً وسكره طبيعي مية المية ومرغوب من الجميع خاصة الفتيات، فيما يقوم بعض الآباء بشراء كميات كبيرة منه لأولادهم، وسعره متاح للجميع، يبدأ من خمسة جنيهات”. مختتماً: “لقد خطفنا النجومية في الاستوبات من زملائنا بائعي التسالي والنبق لأن الموسم موسمنا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)