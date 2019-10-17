التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : حوادث 298 مشاهدة تقدم المدعي سيف الإسلام عباس زين العابدين بعريضة دعوة لإعلان المدعي عليها سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، للرد على طلب المقاضاة برسوم تتعلق بخدمات قام فيها المدعي بتسليم منسوبي المدعي عليها مبلغ أربعين ألف دولار عبارة عن رسوم تأشيرات للمملكة العربية السعودية منذ 2005م الى 2011م بجانب تساليم أخرى لمبالغ مالية لصالح المدعي عليها وتبلغ قيمتها 45 ألف ريال بما تعادل 12 ألف دولار أمريكي ومبلغ آخر 5 ألف دولار عربون لشراء سيارة خاصة للمدعي عليها ولم ترد هذه المبالغ حتى الآن بحسب صحيفة الدار . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن تقدم بشكوى قضائية ضد السفارة السعودية والمحكمة بالأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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