استئناف الدراسة بجامعة السودان 27 أكتوبر

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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قرر مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا استئناف الدراسة لطلاب البكلاريوس والدبلوم القدامى في 27 أكتوبر الجاري.
فيما حدد بداية الدراسة لطلاب البكلاريوس والدبلوم الجدد في 15 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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