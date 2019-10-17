استئناف الدراسة بجامعة السودان 27 أكتوبر

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : أخبار 65 مشاهدة قرر مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا استئناف الدراسة لطلاب البكلاريوس والدبلوم القدامى في 27 أكتوبر الجاري. Advertisements فيما حدد بداية الدراسة لطلاب البكلاريوس والدبلوم الجدد في 15 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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