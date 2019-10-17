السودان .. خطوة أمريكية لم تحدث منذ عقود

في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى السودان، فتح 4 دبلوماسيين أمريكيين حسابات مصرفية في البلد الذي يعاني وضعاً اقتصادياً صعباً، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.

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وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018، وأدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي.

وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأميركية في الخرطوم لـ”فرانس برس”: “رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتحاً على الأعمال وأن المصارف الدولية والشركات مرحب بها مجدداً هنا”.

وفتحت ثوربرن و3 دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم.

وبحسب سكاي نيوز أوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة، نظراً لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر و”للتغييرات التي قامت بها”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)