 نيابة الفساد تحقق مع مسؤول كبير في بيع مصنع أبو نعامة

شرعت نيابة الفساد بالخرطوم في الإجراءات المفتوحة من قبل الشاكي في البلاغ في مواجهة مسؤول كبير في نظام الإنقاذ البائد ، وذلك على أثر ضلوعه مع آخرين في بيع مصنع أبو نعامة الخاص بتصنيع الخيش والأبلكاش .

حيث كان المصنع يغطي حوجة البلاد من الخيش والمشغولات الخشبية ، إلا أن المصنع توقف وتم بيعه دون الرجوع للإجراءات التي يجب إتباعها في حالة التصرف في المرافق الحكومية .

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وبحسب صحيفة الدار ، باشرت نيابة الفساد في تحرياتها حول البلاغ ووضع الملف قيد التحري باستدعاء المسؤول لمعرفة كافة الملابسات المتعلقة بهذا البلاغ .

الخرطوم( أخبار الخليج 365 )