 نيابة الفساد تحقق مع مسؤول كبير في بيع مصنع أبو نعامة

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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شرعت نيابة الفساد بالخرطوم في الإجراءات المفتوحة من قبل الشاكي في البلاغ في مواجهة مسؤول كبير في نظام الإنقاذ البائد ، وذلك على أثر ضلوعه مع آخرين في بيع مصنع أبو نعامة الخاص بتصنيع الخيش والأبلكاش .
حيث كان المصنع يغطي حوجة البلاد من الخيش والمشغولات الخشبية ، إلا أن المصنع توقف وتم بيعه دون الرجوع للإجراءات التي يجب إتباعها في حالة التصرف في المرافق الحكومية .
وبحسب صحيفة الدار ، باشرت نيابة الفساد في تحرياتها حول البلاغ ووضع الملف قيد التحري باستدعاء المسؤول لمعرفة كافة الملابسات المتعلقة بهذا البلاغ .
الخرطوم( أخبار الخليج 365 )
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