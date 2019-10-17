تجار ملاحم: إيقاف صادر الضأن يخفض أسعار اللحوم داخلياً

أبدى عدد من أصحاب الملاحم بالخرطوم تخوفهم من تسبب إيقاف صادر الماشية السودانية في حدوث خسائر وتراجع في الأسعار الداخلية بسبب الوفرة.

وتوقع صاحب ملحمة لوكس بالخرطوم “2” إبراهيم حسن لمصادر أمس، تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة للوفرة بسبب إيقاف تصدير الماشية، مبيناً أن سعر اللحوم حالياً يشهد استقراراً وثباتاً وسعر كيلو الضان (450-400) جنيه أما العجالي (260) جنيها، مبرراً ارتفاع الأسعار لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وأضاف صاحب ملحمة ببحري عثمان أحمد أن الإيقاف ينعكس على الوفرة داخلياً وربما تنخفض الأسعار أما في الأسواق الخارجية تنعكس سلباً على نقص وارد البلاد من النقد وارتفاع الأسعار، ولفت إلى أن تجار الماشية محلياً ربما يتأثرون أيضاً خاصة إذا كان اعتمادهم الكلي على الصادر، وأشار إلى أن الصادر عموماً يوفر عملة أجنبية للاستفادة منها، وبين أن الأسواق تشهد استقراراً في الأسعار وركوداً في السوق نتيجة لضعف القوى الشرائية، مبيناً أن سعر الضأن الصافي (450) جنيه، أما العجالي (270) جنيهاً.

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وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية د.حسين القوني بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الثروة الحيوانية مصدر من مصادر النقد الأجنبي من خلال عائد النقد الأجنبي، وأشار إلى أن قرار إيقاف الصادر ينعكس على خفض النقد الأجنبي بحجم الصادرات وينعكس على تجار الماشية بالخسارة نتيجة الإيقاف، ونوه أن الأثر يكون على السوق الخارجي في نقص الوارد وسمعة السودان خاصة إذا كانت الأسباب تتعلق بصحة الإنسان والحيوان وينعكس على السوق المحلي بخفض المشتريات وسيكون محدود الأثر على السوق المحلي إذا استمر إيقاف الصادر، وطالب القوني وزارة التجارة والمالية والصناعة بتحديد تكاليف الإنتاج والأسعار التأشيرية للحوم للمستهلك ورقابة الأسواق.

وأجمع بعض المواطنين على تسبب صادر الماشية في ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق محلياً إضافة إلى تراجع الكمية المطروحة بالملاحم.

وقال المواطن عبد القادر عبد الحي إن إيقاف الصادر ربما يؤثر على تراجع النقد الأجنبي، ولكن الصادر عموماً واحد من مشاكل ارتفاع اللحوم، وأشار إلى أنه ترك شراء اللحوم منذ زمن بعيد خاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، وأوضح أن المصدرين وحدهم من يتأثرون بالقرار والأسواق الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)