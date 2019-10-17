بالفيديو : في مشهد مضحك .. فتاة سودانية تعاكس مراسل قناة “الغد” أثناء البث المباشر

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لمراسل قناة “الغد” الشهير “أحمد العربي” , حيث أظهر المقطع المراسل “عربي” وهو يتعرض للمعاكسة من فتاة كانت تركب إحدى السيارات المارة بالطريق .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كان مراسل قناة “الغد” في مهمة استطلاع بأحد الشوارع العامة , وأثناء التصوير تغزلت به فتاة حيث صرخت بصوت عالٍ “عسسسسل” , ولم يستطع المذيع الإكمال حيث دخل هو و المصور في موجة من الضحك وهتف المصور “مدنياااو” .
ولم ينته المشهد عند هذا الحد فقط , حيث قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور المراسل “عربي” تحت عنوان “عربي مالو ؟ عربي عسل ” وانتشرت هذة العبارة مؤخراً صورة واسعه بين الرواد عن طريق الفنانة “مودة” .
وعلق أحد المتابعين ساخراً حيث قال : ( عربي ما عسل .. عربي “فصل” ) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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