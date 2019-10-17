بعد مغادرته غرفة الإنعاش..يوسف القديل: تخطيت مرحلة الخطر

تعرض الموسيقي والملحن المعروف يوسف القديل لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها لغرفة الإنعاش بمستشفى السلاح الطبي التي يمكث فيها حاليا لإكمال العلاج.

من جانبه تحدث القديل قائلا: "لقد كنا في جولة برفقة عدد من الزملاء بلجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الثقافة في عدد من الولايات وعند وصولنا إلى مدينة الدمازين شعرت بإعياء شديد بسبب الضغط والسكري اللذين أعاني منهما وأصبت بلملاريا وبمجرد وصولي الخرطوم تم نقلي لغرفة الإنعاش بمستشفى السلاح الطبي نسبة لحدوث بعض المشاكل في القلب".

وأضح: "تم إسعافي على وجه السرعة حتى تخطيت المرحلة الحرجة الحمد لله والآن تم نقلي إلى عنبر الطوارئ لمتابعة العلاج تحت إشراف الأطباء وفي انتظار قرارهم الأخير".