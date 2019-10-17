منتخب السودان للمحليين يسعى لتكرار فوزه على تنزانيا

وكان منتخب السودان تقدم في المباراة الأولى بالعاصمة دار السلام على نظيره التنزاني بهدف دون رد، ما منحه وضعية وحسابات أفضل لمباراة الجمعة، حيث يمنحه التعادل أو الفوز بأي نتيجة فرصة التأهل لنهائيات الكاميرون.
وبدأ منتخب السودان في استعدادات مكثفة منذ الأسبوع الماضي بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم، ودخل يوم الثلاثاء معسكرا مغلقا بوسط العاصمة الخرطوم.
ولم يغير المدير الفني لمنتخب السودان، زدرافكو لوجاروشيتش، من تركيبة المنتخب كثيرا، لكنه أصبح قوة في خط الهجوم بإضافة مهاجم الهلال وليد الشعلة لقائمته، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الشعلة ضمن القائمة في آخر 5 مباريات خاضها المنتخب الأول.
وقال لوجاروشيتش "هدفنا واضح بعد أن وصلنا هذه المرحلة، وهو تكرار الفوز على تنزانيا والتأهل لنهائيات الكاميرون".
وأضاف المدرب الكرواتي "المباراة ستكون صعبة، لأننا سنواجه منتخبا كبيرا ومنظم جدا، ولقد تفوقنا عليه في دار السلام بفضل انضباطنا التكتيكي، ولأننا نجحنا في التسجيل من الفرص التي أتيحت لنا".
وناشد المدرب، الجمهور السوداني بالحضور الكبير لإستاد المريخ لمؤازرة اللاعبين بقوة، لأن ذلك سيؤثر كثيرا في نفسيات اللاعبين ومردودهم الفني خلال المباراة.
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