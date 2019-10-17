تعرف على أبرز ما كشفت عنه جوجل خلال مؤتمرها السنوى

كشفت شركة جوجل مؤخرا عن حدثها السنوى الذى يحمل اسم Made by Google 2019 فى مدينة نيويورك الأمريكية، والذى أعلنت خلاله عن مجموعة جديدة من الأجهزة، وفيما يلى نرصد أبرز ما كشفت عنه الشركة، والتى شملت هواتف بيكسل الجديدة، وجهاز كمبيوتر جديد، وسماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds، وجهاز توجيه جديد Nest Wifi، بالإضافة إلى تحديد موعد إطلاق خدمة الألعاب الجديدة Stadia، وإليك أبرز ما أعلنت عنه جوجل خلال حدث Made by Google 2019:

- سماعات Pixel Buds

كشفت جوجل عن الجيل الأول من سماعات Pixel Buds فى عام 2017، إلا أنها عادت إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية بقوة من خلال الجيل الثانى من سماعات Pixel Buds لتنافس أبل التى تقدم سماعات AirPods المميزة، وكشفت جوجل أن سماعاتها ستتوفر خلال ربيع العام القادم 2020.

وكشفت جوجل أن السماعة ستصل فى 4 ألوان هى الأبيض، والبرتقالى، والأخضر، والأسود، وسيصل سعرها إلى 179 دولارًا، فيما تقول جوجل أن بطارية سماعات Pixel Buds تدوم حوالي خمس ساعات لكل شحنة، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن اللاسلكى.

- جهاز كمبيوتر Pixelbook Go

كشفت جوجل عن كمبيوتر Pixelbook Go الذى يأتى بتصميم مختلف عن الإصدارات السابقة، حيث يمتلك شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 13.3 بوصة، وسيكون متاحًا فى 3 إصدارات من معالجات إنتل Core m3، وCore i5، وCore i7، إلى جانب خيارين من ذاكرة الوصول العشوائى 8 أو 16 جيجابايت، وثلاث خيارات من حيث مساحة التخزين 64 أو 128، أو 256 جيجابايت، ويأتى بسعر 649 دولارًا.

- جهاز Nest Wifi

كشفت شركة جوجل عن جهاز Nest Wifi الذى يعتبر أقوى من Google Wifi، حيث يوفر سرعة مضاعفة وتغطية أفضل بنسبة تصل إلى 25%، ويتكون جهاز Nest Wifi الجديد من جزئين: جهاز توجيه Router، ونقطة واى فاى تحمل اسم Nest Wifi Point لتقوية الإشارة، وتدعم المساعد الصوتى الخاص بجوجل، ويمكن إدارتها من خلال تطبيق Google Home، وسوف يبدأ شحن هذا الجهاز اعتبارًا من 4 نوفمبر القادم؛ وسيبلغ سعر الحزمة التي تضم الجهازين 269 دولارًا، أما الحزمة التي تضم جهاز توجيه واحد ونقطتين اتصال فسيصل سعرها إلى 349 دولارًا.

سماعات Nest Mini

كذلك أزاحت جوجل الستار عن سماعة جديدة تحمل اسم Nest Mini تشبه إلى حد كبير جهاز Home Mini الذى أعلنت عنه جوجل فى عام 2017، حيث أنها تمتاز بمكبر صوت أفضل، وتدعي جوجل أنها ستقدم صوتًا مضاعفًا مقارنةً بسماعات Home Mini، كما تحتوي على شريحة جديدة للتعلم الآلي بهدف الحصول على استجابات أسرع، وسيبدأ شحنها في 22 أكتوبر مقابل 49 دولارًا.

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- هواتف بيكسل

أعلنت جوجل عن الجيل الرابع من هواتفها الذكية Pixel 4، والذي يضم هاتفين هما:Pixel 4، و Pixel 4 XL، إذ يأتي الهاتفين بتصميم من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع على الظهر بل دمجته جوجل في الشاشة، وكما هو الحال في هواتف بكسل السابقة يضم كل هاتف زر تشغيل جانبي ملون.

ويمتلك Pixel 4 شاشة من نوع P-OLED مقاسها 5.7 بوصات، وبدقة 2280×1080 بكسلًا، وتدعم HDR، ومعدل تحديث 90 هرتزًا، بينما هاتف Pixel 4 XL فيمتلك شاشة أكبر مقاسها 6.3 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسلًا.

ويمتلك الهاتفين معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 855، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت.

ويتوافر الهاتفان بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، ولون برتقالي جديد تطلق عليه جوجل اسم Oh So Orange، وسيبدأ الشحن اعتبارًا من 24 أكتوبر الجاري، على أن يتوافر هاتف Pixel 4 بسعر 799 دولارًا، وهاتف Pixel 4 XL الأكبر بسعر 899 دولارًا.

- موعد وصول خدمة الألعاب Stadia

كشفت شركة جوجل أن خدمة الألعاب Stadia ستكون متاحة للمستخدمين بداية من يوم 19 نوفمبر، وحينها ستكون قادرًا على تشغيل ألعاب مثل Red Dead Redemption 2، وMortal Kombat 11، وKine على أجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكتبة، والأجهزة اللوحية والهواتف.