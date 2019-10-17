ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.
فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.
وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .
وكانت بطلة العمل النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد احتفلت بفيلمها الجديد " Hustlers" فى أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها، وذلك فى ميامى، فقد تم تصميم "كعكة" ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر 50 عاما وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ " pole dancer " ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".
وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التى التقطتها بالاحتفال وكأنها فى حالة ذهول من الفرحة .
كانت هذه تفاصيل خبر 11 مليون دولار زيادة فى إيرادات فيلم Hustlers لـ جينفر لوبيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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