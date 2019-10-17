رونالدو يكسب أكثر من 44 مليون يورو على إنستجرام

كسب كريستيانو رونالدو على إنستغرام مبلغا قدره 44.1 مليون يورو، العام الماضي.

لدى رونالدو أكثر من 186 مليون مشترك، وفي العام الماضي نشر 49 إعلانا بسعر حوالي 900 ألف يورو لكل واحد منهم، بحسب صحيفة "La gazzetta dello sport".

وحصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على المركز الثاني من حيث عائدات الإعلانات على إنستغرام، ويبلغ عدد مشتركيه على الموقع 133 مليون مشترك، وقد كسب 21.2 مليون يورو مقابل 36 إعلان بقيمة 590 ألف يورو.

وفي المركز الثالث عارضة الأزياء كيندال جينر، ولديها 117 مليون مشترك وحصلت 14.4 على مليون يورو من إيرادات الإعلانات.

أما في المرتبة الرابعة لاعب كرة قدم آخر، ديفيد بيكهام، ولديه 158.7 مليون مشترك، كما كسب حوالي 10 مليون يورو.