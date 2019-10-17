القوات السورية تخرج إلى الحدود مع تركيا شمالي عين العرب

خرجت القوات السورية الحكومية إلى الحدود مع تركيا، في منطقة سوق الهال، شمالي مدينة عين العرب.

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس أن الجنود السوريين رفعوا العلم السوري فوق نقطة المرور هذه.

وأضافت أن وحدات القوات السورية سترابط أيضا في الساعات القريبة القادمة في المناطق الأخرى على الحدود مع تركيا والعراق، وخاصة ستضع سيطرتها على معبر ياروبيا والتجمعين السكنيين المالكية وعين ديوار. وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الحكومية ستشرف على هذه المناطق الحدودية لأول مرة منذ عام 2012.

ووسعت وحدات الجيش السوري تواجدها في منطقة تل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة بعد أن احتلت كل التجمعات السكنية الواقعة داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا من هذه المدينة. وخرج العسكريون السوريون أيضا إلى قرية المناجير الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسكة.

وشرق محافظة حلب دخلت القوات الحكومية قرية سلطانية الواقعة جنوبي منبج. واستأنف الجيش السوري سيطرته على مناطق تصل مساحتها ألف كيلومتر مربع في ضواحي حلب منذ بداية الأسبوع الجاري.