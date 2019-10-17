وأفادت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس أن الجنود السوريين رفعوا العلم السوري فوق نقطة المرور هذه.
وأضافت أن وحدات القوات السورية سترابط أيضا في الساعات القريبة القادمة في المناطق الأخرى على الحدود مع تركيا والعراق، وخاصة ستضع سيطرتها على معبر ياروبيا والتجمعين السكنيين المالكية وعين ديوار. وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الحكومية ستشرف على هذه المناطق الحدودية لأول مرة منذ عام 2012.
ووسعت وحدات الجيش السوري تواجدها في منطقة تل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة بعد أن احتلت كل التجمعات السكنية الواقعة داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا من هذه المدينة. وخرج العسكريون السوريون أيضا إلى قرية المناجير الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسكة.
وشرق محافظة حلب دخلت القوات الحكومية قرية سلطانية الواقعة جنوبي منبج. واستأنف الجيش السوري سيطرته على مناطق تصل مساحتها ألف كيلومتر مربع في ضواحي حلب منذ بداية الأسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات السورية تخرج إلى الحدود مع تركيا شمالي عين العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.