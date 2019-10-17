لودريان يتحدث عن "الاجتماع العاجل" لبحث التدخل التركي في شمال سوريا

وأضاف لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد، أن "فرنسا ستدعو لاجتماع عاجل للتحالف الدولي لبحث التدخل التركي في شمال شرقي سوريا"، مشددا على أن "التحالف الدولي عازم على منع ظهور داعش مرة أخرى"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي، من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق، مضيفة ن بلاده حريصة على محافظة العراق على أمنه وحدوده من الدواعش.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت، السبت الماضي، أنها قررت إيقاف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.
وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.
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