روسيا تنشر مقاتلات جديدة عند حدودها الغربية

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية، إن ثلاث طائرات جديدة من طراز "سو-35إس" انضمت إلى فوج من القوات الجوية يرابط في مقاطعة تفير. ووصلت المقاتلات الجديدة من مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي، محلقة في الجو. وقطعت الطائرات مسافة تزيد على 9000 كيلومتر، وهبطت ثلاث مرات للتزود بالوقود.
وكانت طائرات جديدة من هذا الطراز قد انضمت، في وقت سابق، إلى إحدى وحدات القوات الجوية الروسية في إقليم كاريليا.
وتنتمي طائرة "سو-35إس" إلى الجيل الرابع++ من المقاتلات، وتعتبر أفضل طائرة من نوعها.
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