جاء ذلك خلال لقاء نورفولك برئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الذي أكد متانة العلاقات بين بلاده وكندا.
وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، مساء الأربعاء، أن السفير الكندي في السودان، أشاد بسلمية الثورة التي أدت إلى إحداث التغيير بالسودان، وقدم التعازي في شهداء الثورة، مؤكدا استعداد بلاده لمساندة حكومة الفترة الانتقالية لتجاوز تحديات المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الكندي بالخرطوم: سنقف إلى جانب السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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