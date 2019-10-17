مفاوضات السلام.. ماذا تناولت صحف السودان اليوم؟

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس ، بمتابعة سير مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها (جوبا) عاصمة جنوب السودان.

وأبرزت صحيفة (المجهر) إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، لافتة إلى أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو) أعلنت تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، الذي كان مقررا أن ينطلق أمس الأربعاء، وطلبت من الحكومة إعلان وقف إطلاق النار.

من جانبها، نقلت صحيفة (الرأي العام) عن قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام تأكيدها، تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد (الحركة الشعبية - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو) لمدة 24 ساعة.

وذكرت صحيفة (السوداني) أن لجنة الوساطة قررت التأجيل، لإجراء مزيد من المشاورات بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية، مناشدة الطرفين الهدوء وضبط النفس لإتاحة الفرصة لأجواء السلام والتصالح.

وأبرزت صحيفة (أخبار اليوم) تصريحات عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمي باسم وفد السودان المفاوض محمد حسن التعايشي، التي أكد فيها أن وفد الحكومة ملتزم بمواصلة الحوار حول السلام، وأنه سيتم التحقيق في أحداث وقعت مؤخرا بين مجموعات أهلية في منطقة (خور الورل) في ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان) والتي أثرت على الجدول الزمني للمفاوضات المباشرة مع الحركة الشعبية.

من جهتها، أبرزت صحيفة (الأخبار) تصريحات لجيرمايا كنقسلى ماما بولو المبعوث المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) أكد فيها أن الاتحاد الأفريقي على أتم الاستعداد لدعم المحادثات السودانية بالتشاور مع الأطراف، حول صور الدعم والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأفريقي لإنجاح عملية السلام في السودان.

