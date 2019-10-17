يوم الأربعاء، شاركت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا في "البوست" الثاني لها على Instagram، وسخرت من كيفية تعطل تطبيق الوسائط الاجتماعية مؤقتًا قبل يوم واحد.
في أقل من ساعة، كان لدى أنيستون أكثر من 120، 000 متابع، ونال أول "بوستاتها" أكثر من 270، 000 علامة حب، وبحلول هذا صباح الخميس، عندما حل Instagram المشكلة التي أوقفت تحميل صفحتها لبعض المستخدمين، كان لديها 6.5 مليون متابع وأكثر من 8.3 مليون إعجاب.
قال متحدث باسم "فيسبوك" المالكة ل"Instagram" في بيان لـ CNN "إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد حساب جين". "نحن سعداء لأن يكون هذا"الصديق"كجزء من مجتمع Instagram".
وأضاف: "اعتبارا من الآن، ينبغي أن يكون الناس قادرين على الوصول إلى ملفها الشخصي ومتابعته دون أي مشاكل".
انضمت الممثلة إلى منصة وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، حيث نشرت صورة مع نجومها السابقين في فريق "Friends" كورتيني كوكس، وليزا كودرو، وديفيد شويمر، وماثيو بيري، ومات ليبلانك.
كانت نجمة هوليود تقول منذ فترة طويلة إنها لن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وقت سابق من هذا العام قالت لمجلة إيل: "الشيء الوحيد الذي لدي هو الحفاظ على هذه الدائرة الصغيرة من القدسية التي تخصني".
كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر أنيستون تحطم Instagram مع ظهورها الأول.. والموقع يصدر بيانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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