برشلونة يخطط لخطف جوهرة باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن سعي إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع أحد جواهر باريس سان جيرمان، وهو اللاعب إدوارد ميشوت.

بدأ نادي برشلونة بالفعل اتصالاته مع وكلاء إدوارد ميشوت، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عامًا ، والذي يُقارن الآن بماركو فيراتي بسبب أسلوبه في اللعب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سوف يجتمع مرة أخرى مع عملاء اللاعب الشاب إدوارد ميشوت في يناير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الفريق الكاتالوني، لضم عدد من العناصر الشابة في الفترة المقبلة، لتأمين الفريق من الأندية الاستثمارية الجديدة في أوروبا.

