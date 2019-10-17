"روس نفط" تعلق العمل في حقل نفط بإقليم كردستان بسبب سوريا

اتخذت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" إجراءات احترازية في حقل نفط بإقليم كردستان العراق تعمل على استثماره بسبب قربه من سوريا، التي تشهد حاليا عملية عسكرية تركية في الشمال.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الشركة، التي تعد أكبر شركة نفط في روسيا، إن "روس نفط" قررت تعليق العمل في حقل نفط بالإقليم بسبب الوضع غير المستقر في المنطقة ولقربه من الحدود السورية العراقية.