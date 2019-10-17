للمرة الأولى منذ عقود.. أمريكيون يفتحون حسابات مصرفية بالسودان

وقالت إيلين ثوربرن، مساعدة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في بغداد، "رفعنا العقوبات الاقتصادية (عن السودان) في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال، وأن المصارف الدولية والشركات مرحب بها مجددا هنا".
وفتحت ثوربرن وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم.
وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا لتولي الحكومة الانتقالية السودانية مهامها في سبتمبر و"للتغييرات التي قامت بها".
وكانت واشنطن رفعت في 2017 العقوبات التي فرضتها لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب، مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.
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