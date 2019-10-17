اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب بتهمة محاولة دهس قرب رام الله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على شاب في العشرينيات من العمر وأصابه بجروح خطيرة بذريعة محاولته دهس جنود قرب مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية.

وزعم الجيش أن الشاب حاول دهس مستعربين ثم ترجل من سيارته وحاول مهاجمة الجنود بسكين قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويصيبونه بجروح، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.

وجرت العملية خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الأمعري اعتقلت خلالها شابين فلسطينيين.

وحسب بيان صادر عن "وحدة حرس الحدود"، فإن اصطدام سيارة الشاب المقدسي بالمركبة العسكرية وقع في نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية، كما ادعى البيان أن الشاب أراد تنفيذ عملية دهس، وأنه كان يحمل سكينا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب بتهمة محاولة دهس قرب رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا