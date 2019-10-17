لبنان.. ضرائب على مكالمات الواتساب

وافقت الحكومة اللبنانية على فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال، ما يؤمن لها 216 مليون دولار إضافية في السنة، لخزينة الدولة، في حال وافق البرلمان على ذلك.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تمت الموافقة على مشروع قانون يفرض رسوما على استخدام "واتساب كول" وتطبيقات مماثلة مجانية تتضمن مكالمات هاتفية مثل سكايب، viber، فيسبوك كول، فايس تايم، والتي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VoIP voice over IP، وذلك بفرض 20 سنتا يوميا على كل مشترك، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر، في حال أقر مجلس النواب مشروع قانون الحكومة.

وإذا تم جمع هذا المبلغ من نحو 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات، فقد يسمح ذلك بتأمين 216 مليون دولار في السنة إضافية لخزينة الدولة.

وكانت إيرادات قطاع الاتصالات في لبنان تراجعت نحو 33% بين العامين 2017 و2018، وهو ما تبرره وزارة الاتصالات بارتفاع استخدام تطبيقات المحادثات المجانية.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين واردات إضافة إلى خزينتها بشتى الوسائل، من ضمن السياسية التقشفية التي اتبعتها مؤخرا في إطار التعهدات الإصلاحية التي التزمت بها في مؤتمر "سيدر"، وهو ما انعكس على ميزانية 2019 التقشفية.