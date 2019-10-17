اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إقالة وكيلي العدل والإعلام

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-أكتوبر-2019

2 مشاهدة

إقالة وكيلي العدل والإعلام

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزير الثقافة و الإعلام، قراراً بإعفاء عبد الله جاد الله أحمد نمر من منصب وكيل وزارة الإعلام المكلف، وتعيين رشيد سعيد يعقوب وكيلاً أول لوزارة الثقافة والإعلام.

Advertisements

كما أصدر حمدوك بتوصية من وزير العدل قراراً بإعفاء بابكر أحمد علي قشي من وظيفة وكيل وزارة العدل وتعيين المستشار العام سهام عثمان محمد أحمد وكيلا للوزارة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة وكيلي العدل والإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا