إقالة وكيلي العدل والإعلام

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزير الثقافة و الإعلام، قراراً بإعفاء عبد الله جاد الله أحمد نمر من منصب وكيل وزارة الإعلام المكلف، وتعيين رشيد سعيد يعقوب وكيلاً أول لوزارة الثقافة والإعلام.

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كما أصدر حمدوك بتوصية من وزير العدل قراراً بإعفاء بابكر أحمد علي قشي من وظيفة وكيل وزارة العدل وتعيين المستشار العام سهام عثمان محمد أحمد وكيلا للوزارة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)