خبراء : 46% من البيانات المهمة لا تتوفر للجهاز المركزي للاحصاء

شكا خبراء من عدم توفر البيانات المهمة للجهاز المركزي للاحصاء بنسبة 46% ،بالاضافة الى التضارب عند تمليكها للمنظمات العالمية.

وطالبوا الحكومة الانتقالية بضرورة اعداد إطار وطني لمباشرة التنمية المستدامة في السودان الى جانب الانتباه لمسألة الشراكة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وشددوا على اهمية الانتباه لمؤشرات استراتيجية حديثة

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لجملة البيانات لتجويد الممارسات الادارية والاحصائية لعمل الادارات، الأمن والاستقرار السلام في التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وغلاء المعيشة مشاركة المرأة في هذه المرحلة، مقاومة الانتاج والنمو الاقتصادي المستدام.

وبحسب صحيفة الجريدة أبدى مدير الجهاز المركزي للاحصاء د. كرم الله علي عبد الرحمن ، قلقه من عدم توفر البيانات المهمة للجهاز المركزي، ولفت في الاجتماع التشاوري الرابع لاهداف التنمية المستدامة التي نظمها الجهاز المركزي للاحصاء بفندق كانون الخرطوم أمس، لفت الى ان تلك البيانات لها مصدرين السجلات التجارية والمسوح او التعدادات

الميدانية، وكشف عن بدء العمل في مشروعين بدعم منظمة اليونسيف ومسح ميزانية الاسرة والفقر بدعم من البنك الدولي، وقال ان المسحين سيوفران بيانات هائلة لسد فجوات كبيرة في البيانات الخاصة بالمؤشرات، وأضاف حال تنفيذ التعدادين السكاني والزراعي تسد الفجوة تماما.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)