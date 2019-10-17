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الشرطة الأمنية تضبط مصنعاً عشوائياً لتصنيع كريمات تفتيح وتبييض البشرة

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 17-أكتوبر-2019

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الشرطة الأمنية تضبط مصنعاً عشوائياً لتصنيع كريمات تفتيح وتبييض البشرة

تمكنت الشرطة الامنية من ضبط مصنع كريمات عشوائي بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري يقوم بتصنيع الكريمات العشوائية.

ويفيد(المكتب الصحفي للشرطة) انه وبعد توفر معلومات بوجود مصنع عشوائي للكريمات النسائية خاص بتفتيح وتبييض البشرة تم تكوين تيم للرصد والمتابعة من ادارة المراقبة بالشرطة الامنية، وفور اكتمال المعلومات وبأمر تفتيش صادر من

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نيابة حماية المستهلك تمكن التيم من مداهمة المصنع وضبط أحد المتهمين وعثر بداخل المصنع على عدد(4 ) كرتونة كبيرة من الكريمات السودانية اضافة لعدد(36 ) علبة من الكريمات مختلفة الاحجام بجانب عدد(100 ) علبة كريم تفتيح

وعدد(25 ) دستة كريم معدل وعدد(11 ) كرتونة كريم منتهي الصلاحية بجانب عدد(60) علبة كريم وعدد(4) جركانة كبيرة من الكريمات المجهولة وعدد(98 ) كرتونة جلسرين منتهي الصلاحية اضافة لعدد(79) جوال كبير من العلب الفارغة لاغراض

التعبئة وعدد(10) اكياس من البدرة، وبحسب صحيفة الجريدة تم فتح بلاغ بنيابة حماية المستهلك بالرقم(295 ) تحت المادة(47) من القانون الجنائي توطئة لتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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