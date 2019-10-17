“التربية” تطالب بإيقاف العقاب البدني بالمدارس

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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طالبت مدير إدارة الإرشاد والسلامة بوزارة التربية ولاية الخرطوم إخلاص عباس بإيقاف العقاب البدني الذي يستخدم في المدارس.
من جانبه قال اختصاصي مشكلات أطفال د. ياسر موسى، خلال مخاطبته الاجتماع التنسيقي التشاوري حول “التعزيز الإيجابي للبدائل التربوية للعقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية” الذي نظمته جمعية “إعلاميون بلا حدود”، قال إن هناك بحوثاً أكدت إصابة الأطفال بالأمراض النفسية بسبب “الضرب”.
وأشار ياسر بحسب صحيفة السوداني، إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب أصبحوا يتعاطون التبغ بصورة مخيفة جداً وذلك بسبب العقوبات البدنية التي يتعرضون لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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