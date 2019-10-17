السيادي : تُحقق في واقعة عسكرية أدت لانسحاب فصيل “الحلو ” من التفاوض

أعلن مجلس السيادة الانتقالي ، أمس الأربعاء، تكوين لجنة تحقيق في أحداث “خور ورل” والتي انسحب على إثرها وفد الحركة الشعبية شمال “جناح عبد العزيز الحلو” من مباحثات سلام تحتضنها “جوبا” عاصمة دولة جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي بالمفاوضات، محمد حسن التعايشي، إن الأحداث لن تؤثر على عملية السلام، متعهداً بملاحقة الجناة ومساءلتهم أمام القانون.

وأعلنت الحركة الشعبية شمال “جناح الحلو” تعليق المفاوضات مع الحكومة السودانية، جراء خروقات لوقف إطلاق النار.

وأكد التعايشى في مؤتمر صحفي مع رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، التزام وفد الحكومة بمواصلة الحوار حول السلام باعتباره خياراً استراتيجياً، وأردف: “لا بديل للسلام إلا السلام”.

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس الأربعاء، مرسوماً جمهورياً بوقف إطلاق النار، في كافة أنحاء البلاد.

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وأقر التعايشي بتأثر جدول المفاوضات مع الشعبية بالواقعة، وبحسب صحيفة الجريدة كان مقرراً أن تنطلق جولة مفاوضات مباشرة بين الجانبين أمس الأربعاء، في عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)