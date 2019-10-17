إختطاف سيدة ومحاولة لإغتصابها بعطبرة 

تعرضت عاملة بإحدى المصالح الحكومية بعطبرة لعملية إختطاف دنيئة فجر أمس بحي المطار .

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وتعود التفاصيل الى خروج السيدة من منزلها قاصدة مكان عملها عقب صلاة الفجر بقليل ، وقامت بالوقوف للمواصلات فوقفت عربة اتوس بداخلها ثلاثة شباب وسيدة من بائعات الشاي فركبت العاملة باعتبار أنها (طرحة) وسارت العربة في الطريق ، نزلت بائعة الشاي وواصلت العربة سيرها ولكن إتجهت ناحية الميناء البري بدلاً من السوق ، وعندما سألت السائق عن سبب تغيير خط السير ذكر لها أن أحدالركاب مسافر ولابد من الإسراع للميناء ، وبعدها إنعطفت العربة إتجاه طريق بورتسودان ، وتم تهديدها بسكين وأخذ شنطة اليد التي كان بداخلها مبلغ ألفي جنيه قيمة قسط لتاجر تتعامل معه ، ومن ثم تمت مراودتها للإعتداء عليها ولكنها قاومت بشدة وعلا صراخها مما إضطرهم لالقائها قرب منطقة البخيتاب شرق عطبرة وهي في حالة يرثى لها .. وجدها رجل مار بالطريق وتم نقلها للمستشفى وقامت مولانا شيرين وكيل نيابة عطبرة بمتابعة البلاغ ، حيث تم فتح بلاغ بقسم شرطة الوحدة وجدت العربة بطريق بورتسودان وإتضح انها مسروقة بينما لازال البحث جاري عن الجناة مستمراً وقد رفعت الشرطة اقصى درجات تقصيها لفك طلاسم هذه الجريمة الداخلية على مدينة عطبرة بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )