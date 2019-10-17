التاريخ: 17-أكتوبر-2019
4 مشاهدة
وصف المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح المفاوضات الجارية بينهم والحركات المسلحة بجوبا حالياً بأنها “إجرائية استكشافية”، وقال: “بناءً عليها ستبدأ المفاوضات في محاور أربعة بالتنسيق مع قطاعات ولجان مختلفة”.
وأضاف فيصل: “محور الترتيبات الأمنية وعلى رأسه وزير الدفاع، ومحور التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأسه وزير المالية، ومحور القوانين على رأسه وزير العدل، ومحور السياسة والحكم على رأسه وزير الحكم الاتحادي، كما ستكون هناك لجان فنية مصغرة في كل هذه المحاور”.
ورفض صالح في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، إطلاق الفشل على ما تم في المفاوضات، مؤكدا أنها جولة أولية استكشافية، وقال إن وجود الأطراف لا ينبئ بالفشل، مشيراً إلى أنه تم التركيز على ضرورة استصحاب النازحين واللاجئين باعتبار أنهم المتضررون من الحرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: مفاوضات جوبا “استكشافية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.