الحكومة: مفاوضات جوبا “استكشافية”

وصف المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح المفاوضات الجارية بينهم والحركات المسلحة بجوبا حالياً بأنها “إجرائية استكشافية”، وقال: “بناءً عليها ستبدأ المفاوضات في محاور أربعة بالتنسيق مع قطاعات ولجان مختلفة”.

وأضاف فيصل: “محور الترتيبات الأمنية وعلى رأسه وزير الدفاع، ومحور التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأسه وزير المالية، ومحور القوانين على رأسه وزير العدل، ومحور السياسة والحكم على رأسه وزير الحكم الاتحادي، كما ستكون هناك لجان فنية مصغرة في كل هذه المحاور”.

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ورفض صالح في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، إطلاق الفشل على ما تم في المفاوضات، مؤكدا أنها جولة أولية استكشافية، وقال إن وجود الأطراف لا ينبئ بالفشل، مشيراً إلى أنه تم التركيز على ضرورة استصحاب النازحين واللاجئين باعتبار أنهم المتضررون من الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)