الدقير: الفشل ممنوع خلال الفترة الانتقالية

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قضية السلام تعتبر قضية مفتاحية لنجاح الفترة الانتقالية، وشدد على أن الفشل ممنوع خلال الفترة الانتقالية.
وكشف الدقير في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس، عن نقاشات وتفاهمات بينهم في “الحرية والتغيير” ورئيس الوزراء، بسبب عدم دعوة “قوى الحرية والتغيير” لحضور جلسات التفاوض، وأضاف: “تم التأمين على حضورها ابتداءً من الجولة المقبلة حيث سيتم تمثيلها بوفد”. وأعلن الدقير عن ابتدار مشاروات داخل قوى الحرية والتغيير لتعيين الولاة المدنيين.
وأكد أن الدعاوى لمليونية (21) أكتوبر انطلقت من قوى ثورية وناشطين، منوها إلى أن عدداً من الكتل الثورية دعت إلى ضرورة إحياء ذكرى أكتوبر، إلا أنها تمت بشكل منفرد مما يتطلب التنسيق فيما بينها للخروج برؤية موحدة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية استغلال (21) أكتوبر من قبل أنصار النظام السابق، أكد الدقير أن التظاهر حق مكفول طالما التزم بالسلمية، وأردف: “لو عندهم دم مفروض ينزووا قليلاً”.
وكشف الدقير بحسب صحيفة السوداني، عن تشكيل آلية جديدة من كتل الحرية والتغيير تمثل حلقة وصل بين الحكومة وقوى الحرية، وأقر بأن هناك حالة من البطء الحكومي تجاه كثير من القضايا خاصة قضية العدالة وإرساءها، مشيراً إلى أنها قضية لا تحتمل التأجيل أو التأخير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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