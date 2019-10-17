إيقاف (15) مسؤولاً بالبحر الأحمر متهمين بالفساد

أوقف والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي، الأمينَ العام لحكومة الولاية والمديرَ العام لوزارة المالية ومدير جهاز التحصيل و(12) آخرين عن العمل على خلفية تقييد نيابة مكافحة الفساد بلاغات جنائية في مواجهتهم بسبب مخالفات مالية وإدارية في مشروعات ووحدات حكومية مختلفة في وقت سابق. وبحسب صحيفة السوداني فإن القرار جاء لتمكين النيابة من أداء واجباتها المهنية دون عوائق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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