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القبض على متهم أثناء زيارته لسجن الهدى بحوزته مادة مخدرة

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 17-أكتوبر-2019

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القبض على متهم أثناء زيارته لسجن الهدى بحوزته مادة مخدرة

ألقت السلطات المختصة القبض على متهم أثناء زيارته لأحد النزلاء بسجن الهدى وبحوزته عدد 5 رأس من الحشيش ، وذلك بعد أن كان مستغلا ركشة يحمل فيها عدد من الأغراض ، وقد أشتبهت الشرطة في المتهم وبعد التفتيش تم العثور على المعروضات ، ودون بلاغ في مواجهته وحول الملف لمحكمة دائرة الإختصاص بالنظام العام ، حيث تم سماع قضية الإتهام وعند استجواب المتهم أقر بأن المعروضات تخصه فأصدرت المحكمة القرار السابق ذكره مع إبادة المعروضات بحسب صحيفة الدار .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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