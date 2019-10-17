موظفو السفارة الأمريكية يفتحون حسابات بنكية بالدولار

رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد أو نفي تقارير إعلامية تحدثت عن توجيه واشنطن دعوة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لزيارة الولايات المتحدة، في وقت شرع فيه موظفو السفارة الأمريكية في فتح حسابات بنكية بالدولار لاستقبال التحويلات المباشرة من الخارج.

وقال الدبلوماسي الأمريكي لمصادر – مفضلاً عدم الإشارة لاسمه: “لا يمكننا تأكيد الدعوة للقيام بزيارة رسمية في هذا التوقيت، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية في السودان وتتطلع إلى استمرار الانخراط معها في عدد من القضايا”.

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وفي خطوة وصفت بأنها تمهيد جدي لإنهاء عزلة السودان بدأ موظفو السفارة الأمريكية بالخرطوم فتح حسابات بالعملة الصعبة (الدولار)، وتقدمت رئيسة البعثة بالوكالة إيلين ثورنبيرن موظفي السفارة الذين دشنوا الحسابات البنكية بالدولار.

وبحسب تغريدة للسفارة على تويتر، فإن ذلك سيسمح للموظفين بالمشاركة بصورة مباشرة في الاقتصاد السوداني. وقالت للمصادر: “لقد رفعنا العقوبات الاقتصادية في عام 2017 ونريد أن نظهر أن السودان مفتوح للأعمال، وأن البنوك والشركات الدولية مرحب بها مرة أخرى هنا”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)